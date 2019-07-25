أدى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر اليوم الخميس اليمين الدستورية كقائم بمهام رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وتمت عملية أداء اليمين أمام أعضاء مكتب مجلس النواب نظرا لإستحالة أدائها في الجلسة العامة لاعتبارات “لوجستية” وذلك بعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد الباجي قائد السبسي فيما لم يخف الناصر تأثره بوفاة الرئيس التونسي خلال أدائه اليمين.

وقد أقر رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطيب راشد الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد حصول الهيئة على شهادة وفاة الباجي قائد السبسي. وأعلن راشد في تصريح صحفي عن تولي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور وذلك على إثر إقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وأكد راشد أن الهيئة اجتمعت اليوم الخميس وأقرت الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية تبعا للكتاب الموجه إليها من رئيس البرلمان والمرفق بشهادة طبية صادرة عن المستشفى العسكري بتاريخ اليوم الخميس والتي تثبت وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي.

وينص الفصل 84 من الدستور التونسي على أن “يتولى رئيس البرلمان بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما”.

وعلى صعيد متصل أشرف محمد الناصر على اجتماع بأعضاء اللجنة الوطنية التي ستشرف على مراسم دفن الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي حيث إستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.

وتوفي الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي في وقت سابق اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة الذي نقل إليه أمس بعد توعك حالته الصحية.