مسؤول عراقي يعلن العثور على مقبرة جماعية للاسرى الكويتيين

اعلن محافظ المثنى احمد منفي اليوم السبت العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الاولية على انها لاسرى كويتيين اعدمهم النظام السابق في بادية المحافظة.

وقال منفي في بيان حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان الاجهزة الامنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للاسرى الكويتيين في بادية المثنى.

وبين ان الحكومة المحلية في المحافظة ابلغت الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.

وكانت لجنة الصليب الاحمر الدولي قد اعلنت قبل ايام العثور على رفات اسرى كويتيين في بادية المثنى وقد تم نقلهم الى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على البصمة الوراثية لهم.

وسبق للجهات الحكومية العراقية ان عثرت على العشرات من المقابر الجماعية في بادية المثنى لمعارضين عراقيين ومدنيين من مختلف الطوائف العراقية كان النظام السابق قد اعدمهم في تلك المنطقة النائية جنوبي البلاد.