أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم اليوم الأحد أن (الكويتية) ستتسلم أول طائرة جديدة من طراز ايرباص (ايه 320-نيو) في 28 أغسطس المقبل.

وأضاف الجاسم في بيان صحفي أن الطائرة ستصل البلاد قادمة من مدينة هامبورغ في ألمانيا يوم 30 أغسطس المقبل مؤكدا أن استلام الطائرة الجديدة يأتي ضمن صفقة 28 طائرة تم شراؤها من مصنع ايرباص في عام 2014.

وأوضح أن الطائرة هي الأولى ضمن 15 طائرة من نفس النوع متوقعا استلام خمسة منها حتى مايو 2020 إضافة إلى استلام طائرات أخرى من طراز ايرباص (ايه 330) بالتتابع ومن ثم طراز ايرباص (ايه 350) حتى عام 2027.

وبين أن الطائرات الجديدة تتضمن أحدث الطرازات ذات الكفاءة العالية في اقتصاديات التشغيل لافتا إلى أنها صممت للتشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود كما أنها تتسع لنقل 134 راكبا موزعين على درجتي رجال الأعمال والسياحية.

وأكد أن (الكويتية) مستمرة في تطبيق سياساتها واستراتيجياتها والتوسع بالتشغيل بما يتلاءم واحتياجات الأسواق وتطوير خدماتها لعملائها وتقديم خيارات متنوعة وجديدة وفقا للسياسات الثابتة.

وتأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) ومن ثم استحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.