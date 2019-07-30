ترامب: أنا أقل شخص عنصري تقابلونه

شدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على أنه “ليس عنصريا”، وأضاف أمام الصحفيين في نادي ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش بفلوريدا حيث كان يتناول العشاء مع زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي: “أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري تُقابلونه”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في وقت سابق أن ترامب أدلى بتصريح عن “الأوكار القذرة” حين أراد وصف بلدان أفريقية وهايتي، وذاك خلال استقباله في مكتبه لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع قانون حول الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن ترامب سأل خلال المناقشات “لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من هذه الأوكار القذرة إلى هذا البلد؟”، موضحة أنه كان يشير إلى دول أفريقية وهايتي والسلفادور.

ولم ينف البيت الأبيض التصريحات أو اعترض عليها، موضحا: “بعض الشخصيات السياسية في واشنطن تختار الدفاع عن دول أجنبية لكن الرئيس ترامب سيعمل دائما من أجل مصلحة الشعب الأميركي”.

وفي خبر متصل، بدا ترامب في فلوريدا ايجابيا حيال الأزمة مع كوريا الشمالية. وقال الرئيس الأميركي “سنرى ما سيحدث مع كوريا الشمالية. لدينا محادثات رائعة تجري حاليا. تعرفون الألعاب الاولمبية. أشياء كثيرة قد تحدث”.

وكان البيت الأبيض قد نفى وصحح تصريحا نسب إلى الرئيس الأميركي يقول فيه إنه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، وذلك بعد أن نقلت صحيفة وول ستريت جرنال عن ترامب قوله “أقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ اون”.

غير أن ترامب سارع إلى نفي ذلك في تغريدة جاء فيها أنه “من الواضح أنني لم اقل ذلك. انا قلت (قد) أقيم علاقة جيدة مع كيم جونغ اون، هناك اختلاف كبير. لحسن الحظ نحن نقوم بتسجيل الأحاديث مع المراسلين”. وأضاف الرئيس الأميركي “وهم كانوا يعلمون بالتحديد ما قلته وما أعنيه. إنهم فقط يسعون للحصول على مادة إعلامية. إنها أخبار كاذبة!”.