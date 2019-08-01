فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها قرر فرض عقوبات على ظريف “لأنه يعمل لصالح المرشد الأعلى لايران أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر”. وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر في يونيو الماضي قرارا بفرض “عقوبات على المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية ومكتبه ومنح الإذن بفرض عقوبات على المرتبطين بالمرشد الأعلى أو مكتبه وفي الوقت نفسه”.

من جانبه قال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان له أن ظريف ” ينفذ الأجندة المتهورة للمرشد الإيراني الأعلى وهو الناطق الرسمي باسم النظام ايراني في جميع أنحاء العالم .. ان الولايات المتحدة تبعث برسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن سلوكه الأخير غير مقبول على الإطلاق”.

وأوضح أنه “بينما يحرم النظام الإيراني المواطنين الإيرانيين من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ينشر وزير الخارجية جواد ظريف دعاية النظام وتضليله في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الوسائط”.

وفي اول تعليق له على هذه العقوبات قلل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من أهمية العقوبات الامريكية الأخيرة ضده حيث قال في تغريدة له في موقع (تويتر) الالكتروني ان ليست لهذه العقوبات تأثير عليه أو على اسرته لانه لا يمتلك خارج ايران حسابات بنكية.