ايران والامارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الحدودي بينهما

وقعت ايران والامارات العربية المتحدة اليوم الخميس مذكرة تفاهم في مجال تعزيز أمن الحدود المشتركة بينهما وذلك على هامش الاجتماع المشترك السادس لقوات حرس الحدود والسواحل الإماراتية والإيرانية.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن قائد قوات خفر السواحل الإيرانية العميد قاسم رضائي قوله انه “تم اليوم عقد الاجتماع العملي للتنسيق الحدودي بين ايران والإمارات ولحسن الحظ أفضى الاجتماع إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون الحدودي بين البلدين”.

وأضاف رضائي انه تقرر عقد اجتماعات منتظمة بين البلدين كل عام في طهران وأبو ظبي ومرة كل ستة أشهر في إحدى المناطق الحدودية.

واعتبر قائد قوات خفر السواحل الايرانية ان “عقد مثل هذه الاجتماعات سيسهم في تعزيز التعاون وترسيخ الأمن الحدودي وتوفير التسهيلات في حركة المرور الشرعي بين الحدود وللصيادين والتصدي لكل من يحاول انتهاك أمن وهدوء البلدين”.

من جانبه قال قائد قوات خفر السواحل الاماراتي العميد علي الأحبابي ان توقيع مذكرة تفاهم حدودية يعد خطوة “إيجابية” لصالح البلدين وإرساء الأمن الحدودي وتسهيل حركة المرور بين البلدين.

واعرب الأحبابي عن سعادته لزيارة طهران والوجود مع حرس الحدود في ايران.

وكانت دولة الامارات أبدت قبل يومين ارتياحها لنتائج الاجتماع المشترك السادس لقوات حرس الحدود والسواحل الإماراتية والإيرانية.

وقال مدير ادارة التعاون الأمني بوزارة الخارجية الاماراتية سالم الزعابي في بيان اوردته وكالة انباء الامارات (وام) ان الاجتماع اقتصر حسب جدول الاعمال على ما يتصل بشئون الصيادين المواطنين ووسائل الصيد المملوكة لهھم.