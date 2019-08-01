اعلنت لجنة أطباء السودان اليوم الخميس مقتل اربعة متظاهرين واصابة آخرين في اطلاق نار بمدينة (أم درمان) اثناء مسيرة مليونية باسم (القصاص العادل).

وقالت لجنة أطباء السودان المحسوبة على قوى الحرية والتغيير في بيان إن المسيرة أتت تلبية لدعوات أطلقها تجمع المهنيين السودانيين للتنديد بمجزرة طلاب المدارس في مدينة الأبيض والتي شهدت مقتل ستة متظاهرين واصابة العشرات وهو ما أدى الى تأخير التوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول الترتيبات الانتقالية.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في التاسع من يوليو الماضي على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية والذي تضمن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ 11 ابريل الماضي.