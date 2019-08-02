عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 02 أغسطس 2019

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2 أغسطس، 2019
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روسيا 2018
ريال مدريد في نفق مظلم!
منذ يومين
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أيندهوفن يودع أبطال أوروبا مبكرا
منذ يومين
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منذ يومين
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بعد سباعية أتليتيكو.. هزيمة جديدة لريال مدريد
منذ يومين
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اقتصاد
ترامب يعلن عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار
منذ 3 ساعات
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ألفابت أغنى شركة بالعالم
منذ 7 ساعات
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الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تصل إلى 39 مليار دولار
منذ 9 ساعات
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دبلوماسي كويتي: الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تتجاوز 39 مليار دولار
منذ 12 ساعة
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روسيا 2018
ريال مدريد في نفق مظلم!
منذ يومين
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أيندهوفن يودع أبطال أوروبا مبكرا
منذ يومين
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فوز وعرض مميز لفلسطين واستفاقة متأخرة وغير مجدية لليمن في “غرب آسيا”
منذ يومين
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بعد سباعية أتليتيكو.. هزيمة جديدة لريال مدريد
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
ترامب يعلن عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
ألفابت أغنى شركة بالعالم
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تصل إلى 39 مليار دولار
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
دبلوماسي كويتي: الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تتجاوز 39 مليار دولار
منذ 12 ساعة
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الرأي
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد في نفق مظلم!
منذ يومين
أضف تعليق
أيندهوفن يودع أبطال أوروبا مبكرا
منذ يومين
أضف تعليق
فوز وعرض مميز لفلسطين واستفاقة متأخرة وغير مجدية لليمن في “غرب آسيا”
منذ يومين
أضف تعليق
بعد سباعية أتليتيكو.. هزيمة جديدة لريال مدريد
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
ترامب يعلن عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
ألفابت أغنى شركة بالعالم
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تصل إلى 39 مليار دولار
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
دبلوماسي كويتي: الاستثمارات الكويتية في ألمانيا تتجاوز 39 مليار دولار
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 02 أغسطس 2019
محرر المحليات
منذ ساعة واحدة
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