أهابت سفارة الكويت لدى تايلاند بالمواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في العاصمة بانكوك توخي الحيطة والحذر في أعقاب سلسلة الانفجارات التي وقعت صباح اليوم الجمعة.

ودعت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين إلى الابتعاد عن أي جسم مشبوه والتعاون مع السلطات المحلية في تايلاند مؤكدة استعدادها التام لتقديم جميع أنواع المساعدة عبر الرقمين الهاتفيين التاليين: (0066918918909998 – 0066026366600).

وأعلنت الشرطة في تايلاند إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل إثر انفجار ست عبوات ناسفة في ثلاثة مواقع رئيسية في بانكوك في وقت سابق اليوم تزامنا مع انعقاد الاجتماع ال52 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأوضح المسؤول في الشرطة العقيد كامتورن أوشارون في تصريح صحفي أن ثلاث عبوات انفجرت في مجمع حكومي يتضمن وزارات عدة على الجانب الشمالي من العاصمة بانكوك.

وأضاف أوشارون أن عبوتين أخريين انفجرتا في منطقة (تشونغ نونسي) التجارية وسط العاصمة فيما انفجرت العبوة السادسة في منطقة (سوان لوانغ) التجارية القريبة من مطار بانكوك الدولي.

وذكر أنه تم اكتشاف عبوة أخرى تم تفكيكها في اللحظات الأخيرة قبل أن تنفجر.