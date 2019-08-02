اعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الجمعة منح الجنسية التركية لأكثر من 92 الف سوري.

وقال صويلو في تصريح صحفي إن بلاده تستضيف اكثر من 6ر3 مليون سوري في اطار قانون الحماية القانونية في حين يبلغ اجمالي المهاجرين في تركيا نحو 7ر5 مليون مهاجر بما فيهم السوريين.

واضاف ان عدد السوريين المسجلين في اسطنبول يصل الى 547 الف شخص موضحا ان عملية التسجيل توقفت بالمدينة الا للحالات الاستثنائية مثل الدراسة والعلاج وتأسيس شركة.

وحول الهجرة غير القانونية قال صويلو إن السلطات التركية ضبطت اكثر من 177 الف مهاجر غير شرعي منذ مطلع العام الجاري متوقعا ان يتجاوز العدد 300 الف بنهاية العام.

واشار الى اعتقال 72 الف مهاجر افغاني منذ مطلع العام الحالي “وتم ترحيل 29 الف منهم الى بلادهم”.

وتعد تركيا نقطة انطلاق المهاجرين الى اوروبا عبر الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية هربا من الصراعات في بلدانهم وبحثا عن حياة افضل.