منتخب الكويت يجري حصته التدريبية الاولى في اربيل

اجرى منتخب الكويت الوطني اليوم الجمعة حصته التدريبية الاولى في اربيل استعدادا لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة (غرب آسيا) التي تنطلق بعد غد الاحد.

وعلى هامش التمرين قال مدير المنتخب فهد عوض لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لمس الروح العالية لدى لاعبي الازرق ورغبتهم في تقديم افضل المستويات وتمثيل منتخب الكويت افضل تمثيل.

وافاد عوض بان الجهاز الفني سيستقر على التشكيلة النهائية لمواجهة السعودية يوم الغد مبينا ان جميع لاعبي الازرق المتواجدين في اربيل مستعدون وجاهزون للبطولة.

واعرب عوض عن ارتياحه تجاه الحالة البدنية للاعبي الازرق قائلا ” ولله الحمد لا توجد اي اصابة في صفوف المنتخب ” .

وشارك في المران الذي قاده المدرب الكرواتي روميو جوزاك ومساعده الوطني ثامر عناد كل لاعبي الازرق