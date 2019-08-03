وصول ذوي ضحايا ومصابي هجوم نيوزيلندا لأداء الحج

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مدير جوازات مطار الملك، العقيد سليمان اليوسف، استقبل الدفعة الأولى من أسر وذوي الضحايا، حيث تم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة بعد التأكد من سلامة وثائق سفرهم والخصائص الحيوية.

وأكد العقيد اليوسف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن اهتماما بالغا وتوفر كافة السبل في خدمتهم، مشيرا إلى أن جاهزية العناصر البشرية في الجوازات ومستوى تأهيلهم في التعامل مع أفضل التقنيات ساهمت في سرعة ودقة إنهاء إجراءات الحجاج .

هذا وأكد سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو، أن دعوة خادم الحرمين لأسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي، ما هو إلا كرم استثنائي حاز على تقدير حكومة وشعب نيوزيلندا وليس فقط الحجاج القادمين، معربا عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة.

من جهته، قال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، عبدالله بن محمد الصامل، إن الاستضافة كان لها الأثر البالغ في التخفيف من وقع الألم على ذوي المصابين والضحايا.

وأوضح أن هذه الاستضافة تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.

ومن المنتظر أن يصل الى الاراضي المقدسة مئتي من أسر ضحايا ومصابي هجوم نيوزيلندا الإرهابي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمان.

وكانت نيوزيلندا شهدت، في مارس الماضي، هجوما إرهابيا دمويا، استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش ، وخلف مقتل وإصابة العشرات.