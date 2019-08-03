“قوى سياسية” كويتية: نؤكد على دعمنا لتوجهات سمو الأمير لحل قضية “عديمي الجنسية”

أصدرت قوى سياسية كويتية بيانا صحفياً حول قضية “غير محددي الجنسية” هذا نصه:

تراقب القوى السياسية الكويتية بدقة ماطرح مؤخراً حول ملامح لحل قضية ” غير محددي الجنسية ” والتي لايخفى على أحد فشل الحكومات والمجالس السابقة في ادارة وحل هذه القضية حلاً نهائياً شاملاً.

فقد نالت هذه القضية الوقت الكافي من الدراسة والبحث والتقصي سواء على الصعيد الحكومي من خلال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو على الصعيد التشريعي من خلال لجان مجلس الأمة دون الوصول لنتيجة.

وتأتي تحركات حل هذه القضية بعد التوجيهات السامية من سمو الأمير للسلطتين لحل هذه القضية، ونحن في القوى السياسية نؤكد بأننا ندعم توجهات سمو الأمير لحل هذه القضية، وبنفس الوقت ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية على طرح مشاريع او اقتراحات القوانين للنقاش العام قبل اقرارها، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة المحافظة على الهوية الوطنية وتجنيس المستحقين واعطاء الآخرين حقوقا إنسانية ومدنية تكفل لهم العيش الكريم.

و القوى السياسية اذ تؤكد أن العدالة في القضية لن تتحقق دون المرور بطريق المحاكم ومن خلال إعطاء الحقوق الانسانية والمدنية وحق التظلم أمام القرارت.

وبما أننا نمر بذكرى الغزو العراقي الغاشم لا ننسى أن هناك من هذه الفئة من ضحى بدمه فداءً لهذا الوطن ولسد الثغرات من أي تدخل خارجي في شؤونا الداخلية ىإرساء لقواعد العدل والمساواة لابد من إنهاء هذه القضية

ختاما، تؤكد القوى السياسية أنها حريصة كل الحرص على أن تقوم أجهزة الدولة التنفيذية بترجمة الرغبة السامية لحل قضية بالغة الحساسية حلا عادلا يفي الكويت حقها ومكانتها على جميع المستويات.

المنبر الديمقراطي الكويتي

حزب المحافظين المدني

تجمع العدالة والسلام

الحركة الشعبية الوطنية

تجمع الميثاق الوطني