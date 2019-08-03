سقوط قتلى في إطلاق نار بمتجر بولاية تكساس الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن

وكالات – أبوظبي أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وقالت شرطة إل باسو في تغريدة على تويتر: “انتباه: إطلاق نار، أبقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور”.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر “وول مارت” في المدينة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية إل باسو، قولها إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط عدة قتلى، مضيفة أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكر مسؤولون أن حصيلة الهجوم هي 20 ضحية بين قتيل وجريح، وأنه جرى اعتقال ثلاثة مشبوهين، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سُمع دوي إطلاق نار في وول مارت قرب مركز سيلو فيستا، وإنه جرى إجلاء المتسوقين من المركز التجاري كإجراء وقائي.

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر “وولمارت” في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.

والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاما، أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا .