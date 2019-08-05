اربيل – 4 – 8 (كونا) — استهل منتخب الكويت الوطني اليوم الاحد مشواره في بطولة غرب اسيا لكرة القدم المقامة في العراق بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة (2-1).

واحرز هدفي الفوز للازرق في اللقاء الذي اقيم على ملعب (فرانسو حريري ) باربيل ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة اللاعب حسين الموسوي من ضربة جزاء في الدقيقة ال25 واللاعب فيصل عجب في الدقيقة ال67 فيما احرز هدف المنتخب السعودي اللاعب ربيع السفياني في الدقيقة ال13.

وشهد اللقاء ركلة جزاء مهدرة من المنتخب السعودي في الدقيقة ال32 وطرد اللاعب الكويتي رضا هاني بعد حصوله على انذارين في الدقيقة ال90.

وبهذه النتيجة يصبح منتخب الكويت في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف عن المنتخب البحريني الذي فاز اليوم على الاردن بنتيجة (1 – 0). (النهاية) خ ن ش / س ع م