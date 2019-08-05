اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصين اليوم الاثنين بخفض عملتها لمستويات متدنية معتبرا هبوط اليوان يمكن تسميته ب”التلاعب بالعملة”.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الصين خفضت سعر عملتها الى ادنى مستوى خلال ال11 عاما الماضية امام الدولار الامريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد مطلع الشهر الجاري بفرض رسوم اضافية نسبتها 10 في المئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.