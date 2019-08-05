هل فشلت “التجارة” في ضبط أسعار مزاد الأسماك؟!

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية في تقرير خاص عن آخر تطورات الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك في سوق السمك.

وقالت الصحيفة أن وزارة التجارة فشلت أمس، في تطبيق تعميمها، الذي أعلنت عنه أول من أمس، والخاص بقصر مزادات الأسماك على المواطنين دون الوافدين. وحسب الصحيفة فقد شهد مزاد الأسماك المحلية في سوق شرق ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، حيث تراوحت أسعار سلة الروبيان بين 50 و65 ديناراً، بينما تراوحت أسعار سلة الميد بين 80 و85 ديناراً، والزبيدي الكويتي بين 90 و110 دنانير للسلة الواحدة.

وتضيف الصحيفة بأنه سيطر على المزاد سماسرة السوق وأصحاب المكاتب، وتحكموا في آلية الشراء، واستحوذوا على الكميات الكبيرة، بينما حضر مواطنون فقط للفرجة. ولم تتمكن وزارة التجارة من تنظيم عملية البيع كما أعلنت في تعميمها، إذ دخل أصحاب البسطات والمكاتب والوافدون إلى المزاد مع المواطنين.