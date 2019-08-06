أمر المستشار المحقق في المحكمة العليا بالجزائر اليوم الاثنين بإيداع مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغاني زعلان رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.

وأفاد مكتب النائب العام بالمحكمة العليا في بيان بأن “الوزير السابق زعلان ملاحق بأربع تهم تتعلق بطلب أو قبول موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر ما هو غير مستحق سواء لنفسه أو لشخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة”.

وبحسب نفس المصدر فقد “أمر المستشار المحقق بإيداع المتهم الحبس المؤقت بسجن الحراش”.

يذكر أنه سبق لزعلان أن شغل منصب والي ولاية وهران ثم تم تعيينه وزيرا للأشغال العمومية والنقل في حكومة أحمد أويحيى ومن بعدها مديرا لبوتفليقة لدى ترشح الأخيرة لولاية خامسة كانت مقررة في شهر أبريل الماضي قبل أن يتم إلغاؤها نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد والتغيير الذي نتج عنها.