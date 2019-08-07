أعلن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف. بي.آي) اليوم الثلاثاء فتح تحقيق في حادث إطلاق النار الذي حصل أواخر يوليو الماضي في (غيلروي) بولاية (كاليفورنيا) تحت تصنيف “إرهاب داخلي” بعد العثور على “قائمة أهداف”.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول في (سان فرانسيسكو) جون بينيت خلال مؤتمر صحفي “بسبب اكتشاف قائمة أهداف فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا داخليا كاملا في مجال الإرهاب الداخلي”.

وأضاف بينيت “لا نزال نبحث عن الدافع وراء هذه الجريمة لكن نظرا للمعلومات التي كشفنا عنها فإننا نفتح تحقيقا كاملا في قضية إرهاب داخلي”.

وأشار الى أن القائمة تتضمن أهدافا دينية وحكومية وأعضاء في مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

يذكر أن مسلحا فتح النار في 28 يوليو الماضي خلال مهرجان طعام سنوي في (كاليفورنيا) ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص واصابة 13 آخرين قبل أن يطلق النار على نفسه.

هذا وفتح مسلحون النار كذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مدينتي (الباسو) و(دايتون) بولايتي (تكساس) و(أوهايو) ما أدى إلى مقتل 31 شخصا وجرح العشرات.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين أن دماء الضحايا لن تذهب هدرا داعيا الأمريكيين لإدانة “العنصرية والتعصب الأعمى وأفكار سيادة العرق الأبيض” كما ينتظر أن يتوجه غدا الأربعاء إلى مدينتي (الباسو) و(دايتون).