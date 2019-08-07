“إتحاد الصيادين” ينفي ما يشاع عن إضراب الصيادين

أكد رئيس الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن الصيادين يعملون جاهدين لتوفير الأمن الغذائي، نافيا ما يشاع حول إضراب الصيادين المزعوم من قبل البعض.

وقال الصويان في تصريح له اليوم أن الصيادين مستعدون لنزول البحر لتوفير أسماك الميد، لكن للأسف أن الأماكن المحددة لصيده في البحر لا يوجد بها سمك، لأن سمكة الميد من الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة، ولذلك يدرس الأتحاد حاليا مع الجهات المعنية طرقا لحل هذه الإشكالية.

ودعا الصويان عموم الصيادين إلى الإلتزام بالقوانين، لافتا إلى أن من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها يتحمل وحده عقوبة ذلك، مؤكدا تعاون جميع الجهات الحكوميه وهيئة الزراعة ووزارة التجارة، ومثمنا جهودهما التي تصب في الصالح العام.