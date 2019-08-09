‏”التجارة” إحالة 7 صيادين وبائع بسطة سمك مخالفين إلى وزارة “الداخلية”

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه بالتعاون بين الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية عيد الرشيدي ونائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس علي الفارسي، تم إحالة 8 أشخاص إلى وزارة الداخلية بسبب مخالفتهم عمليات البيع في سوق السمك.

وقالت “التجارة” في بيان صحافي إن الأشخاص الثمانية منهم بائع سمك “بسطة” و7صيادين ، مضيفة أن الإحالة جاءت بسبب عرقلتهم عمليات البيع يوم أمس “الخميس”في سوق السمك.

واوضحت أن مفتشي وزارة التجارة والصناعة سجلوا 7 مخالفات غش تجاري وواحدة مماطلة في ترسية المزاد وواحدة عدم التعاون ، مشيرة إلى أنها ستحال في محاضر للنيابة العامة

وذكرت أن مخالفات الغش سيتم إغلاق محلات مرتكبيها إداريا من قبلها، لافتة إلى أن جميع المخالفين سجلوا تعهدات باحترام قوانين البلاد واحترام قرارات وزارة التجارة والتعليمات الصادرة منها وعدم عرقلة عمل مفتشيها في سوق السمك والالتزام بما هو مطلوب منهم بالمزاد ومتابعة التعليمات الصادرة من مفتشي وزارة التجارة وإبراز الهوية لهم عندها طلبها.

وأكدت “التجارة” أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنافين للقانون ، ومعاقبتهم لضبط السوق ومنع أي رفع مصطنع للأسعار، وتوفير الأسماك للمستهلكين.