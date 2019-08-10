ليفربول يقص شريط افتتاح الدوري الإنجليزي بفوز كبير

افتتح ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه العائد الى الأضواء نوريتش سيتي 4-1 الجمعة على ملعب “أنفيلد”.

وحظي ليفربول الذي كان قاب قوسين أو أدنى الموسم الماضي من الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990 قبل أن يذهب لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة فقط عن “الحمر”، بشرف أن يقص شريط الموسم الجديد بسبب انشغاله الأربعاء بمباراة الكأس السوبر الأوروبية التي يلتقي فيها كبطل لدوري الأبطال مع خصمه المحلي تشلسي بطل “يوروبا ليغ” في إسطنبول.

ويدين فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بفوزه الكبير على نوريتش سيتي، العائد إلى الأضواء بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الأولى، إلى غرانت هانلي (7 خطأ في مرمى فريقه) والمصري محمد صلاح (19) والهولندي فيرجيل فان دايك (28) والبلجيكي ديفوك أوريجي (42) الذين سجلوا الأهداف الأربعة، فيما كان الفنلندي تيمو بوكي (64) صاحب الهدف الوحيد للضيوف.

ولم تكن فرحة ليفربول بهذا الفوز الافتتاحي كاملة، إذ خسر جهود حارسه البرازيلي أليسون بيكر في الشوط الأول بسبب إصابة في ربلة ساقه، ما منح الوافد الجديد الإسباني أدريان، المنتقل قبل أيام معدودة من وست هام في انتقال حر، فرصة المشاركة بين الخشبات الثلاث لمرمى “الحمر”.