تأهل المنتخب البحريني لنهائي بطولة غرب اسيا لكرة القدم المقامة بالعراق بفوزه على الكويت بنتيجة (1-0).

واحرز هدف الفوز للبحرين في اللقاء الذي اقيم على ملعب (فرانسو حريري) في اخر جولات المجموعة الثانية في البطولة اللاعب اسماعيل عبداللطيف في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة يتصدر المجموعة المنتخب البحريني برصيد سبع نقاط يأتي خلفه الاردني باربع نقاط وبقارق الاهداف عن الكويت فيما يتذيل الترتيب المنتخب السعودي بنقطة وحيدة.