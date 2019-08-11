أكد القنصل العام للكويت في جدة وائل العنزي اليوم الاحد أن أوضاع جميع حجاج الكويت مطمئنة مشيدا بتعاون الفرق واللجان من ممثلي الجهات الحكومية في بعثة الحج الكويتية.

وقال القنصل العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان جميع حجاج الكويت يتمتعون بصحة جيدة بعد أن أدوا “بانسيابية ودون أي عوائق تذكر” مناسك الوقوف بمشعر (عرفات) والمبيت في (مزدلفة) ورمي جمرة العقبة الكبرى ثم طواف الإفاضة “وصولا الى المبيت في منى الليلة”.

وثمن عاليا ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خدمات “متكاملة” وتنظيم “متقن” لحجاج بيت الله الحرام لتجنب التدافع والازدحام في المشاعر المقدسة.

وذكر أن توجيهات القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتسهيل على حجاج بيت الله الحرام “واضحة للجميع” من خلال تسخير الإمكانيات كافة وبالأخص استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن تطبيقا لرؤية (المملكة 2030).

ودعا العنزي حجاج الكويت الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية ومن بعثة الحج الكويتية من أجل المحافظة على سلامتهم وإتمام مناسكهم والعودة إلى أرض الوطن بسلام.