بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين مناسك أول أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث (الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى) بسبع حصيات لكل جمرة.

ويجوز اذا رمى الحاج الجمرات الثلاث ايضا يوم غد الثلاثاء الموافق لثاني أيام التشريق الانصراف من مشعر منى إذا كان متعجلا والتي تسمى النفرة الأولى وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الثالث من ايام التشريق بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق والذي يصادف يوم الاربعاء يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين ثم يغادر منى إلى مكة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت وفي ترك طواف الوداع دم لأنه واجب ولا يعفى منه إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة.