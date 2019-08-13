موسم الحج.. انخفاض نسبة المخالفين بنحو الثلث

أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير مكة ورئيس اللجنة المركزية للحج، الثلاثاء، انخفاض نسبة الحجاج المخالفين هذا العام بنحو 29% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الفيصل، في مؤتمر صحافي، إن نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الطبية هذا العام.

وأضاف رئيس لجنة الحج المركزية أنه تم إجراء 363 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج، الذين وصل عددهم هذا الموسم أكثر من 2.4 مليون.

وكشف الأمير أن هناك مشاريع تطويرية عدة تعمل المملكة على تحقيقها في المستقبل القريب، موضحاً أن “القيادة دائماً ما تصب اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن”.

وذكر رئيس لجنة الحج المركزية أنه تم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه، مثمناً جهود المشاركين في الحج ومن ساهموا في نجاحه.