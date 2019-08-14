أكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاربعاء عزم بلاده البدء في المرحلة الثالثة من تخفيف التزاماتها النووية اذا لم تصل الى “نتيجة” في نهاية المهلة التي حددتها للدول الأوروبية.

ونقلت وكالة انباء الإذاعة والتلفزيون الحكومي الايراني عن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء “إذا لم نصل إلى نتيجة في نهاية ال60 يوما الثانية فسنبدأ المرحلة الثالثة من تخفيف التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي”.

وأضاف روحاني “سنواصل المفاوضات الى جانب عملية تخفيف الالتزامات وسنمنحهم فرصة 60 يوما ثالثة للتوصل إلى حل عقلاني وعادل ومتوازن”.

وأوضح قائلا “بدأنا تخفيف التزاماتنا وفي نفس الوقت مواصلة المفاوضات واعتقدنا دائما بالحوار والمفاوضات وإذا كانت كل الشروط مناسبة فسنسعى دائما إلى التعاطي مع العالم والتفاوض من أجل تحقيق اهدافنا”.

وفي السياق ذاته قال مدير مكتب الرئاسة الايرانية محمود واعظي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان “المفاوضات مع أوروبا باتت أكثر جدية” والى جانب هذه المفاوضات جرى الحديث حول امكانية التوصل الى بعض التفاهمات.

واضاف واعظي “نأمل الاستفادة من منافع الاتفاق النووي وإذا لم نصل الى نتيجة مع الجانب الاخر فإننا سننجز الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتنا دون شك”.

وأعلنت ايران في السابع من الشهر الماضي قيامها بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ نسبتها 5ر4 بالمئة في اطار قرار خفض تعهداتها النووية بعد انتهاء مهلة الستين يوما الأولى التي منحتها قبل شهرين للدول الاوروبية.

ومنحت طهران الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا مهلة 60 يوما أخرى قبل اتخاذها الخطوة الثالثة في اطار خفض تعهداتها النووية.

وترى طهران ان هذه الإجراءات تأتي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام الماضي وعدم “التزام” الدول الاوروبية بتعهداتها في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه في عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (1+5).