أحرز نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء لقب بطولة السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة (5-4) وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بين الفريقين بنتيجة (2-2).

وفي المباراة “المثيرة” التي أقيمت على ملعب (فودافون أرينا) بمدينة اسطنبول بتركيا سجل أوليفي جيرو هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 36 فيما حقق ساديو ماني هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة 48 في بداية الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي من المباراة على هذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول عاد الدولي السنغالي ساديو ماني ليحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 95 ليعادل بعد ذلك الإيطالي جورجينيو النتيجة لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 100.

يذكر أنه في آخر خمس مواجهات بين الفريقين في جميع المنافسات حقق ليفربول الفوز مرة واحدة في اخر مواجهة في حين فاز تشيلسي مرتين وتعادل الفريقان في اثنتين.

وخاض ليفربول مباراة السوبر الاوروبي بعد تحقيقه لقب ابطال اوروبا فيما خاضها تشيلسي باعتباره بطلا للدوري الاوروبي.