حققت شركة الخطوط الجوية الكويتية المركز الثامن في انضباط المواعيد من بين 175 شركة طيران عالمية وفقا لتقرير لوكالة (OAG) البريطانية المتخصصة في التحقق من الأداء الانتاجي لقطاعات الطيران المدني.

وقال رئيس مجلس إدارة (الكويتية) يوسف الجاسم في بيان صحفي اليوم الخميس إن الشركة تتشرف بالإشارة إلى آخر تقرير صدر من أكثر الوكالات العالمية مصداقية في مجال تقييم أداء المطارات وشركات الطيران في العالم.

وأوضح الجاسم أن نتائج التقرير أظهرت بأن معدل إنضباط مواعيد الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 88 في المئة في شهر يوليو الماضي.

وأضاف أن احتلال المركز الثامن بين 175 شركة من كبريات شركات الطيران العالمية يؤكد حسن تطبيق سياسات الالتزام بالوقت التي تسير عليها الشركة المقرة من مجلس الادارة والمنفذة من الإدارة التنفيذية بكفاءة ومهنية عالية.

وأكد سعي الشركة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وحيازة رضى العملاء الكرام في شتى المجالات واستكمال دورها الريادي في مجال الطيران المدني عربيا وعالميا.

وأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.