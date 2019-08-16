أعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم الجمعة تسلمها 12183 قطعة سلاح منذ حادثة اقتحام مسلح مسجدين في مدينة (كرايستشيرش) في مارس الماضي ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال نائب مفوض الشرطة النيوزيلندي مايك كليمنت في بيان إن “موقف حاملي الأسلحة النارية تجاه قرار تسليم الأسلحة كان رائعا” مفيدا أن عناصر الشرطة المشاركين في حملات إعادة الشراء تلقوا ردود أفعال “إيجابية”.

وحظرت حكومة نيوزيلندا امتلاك الأسلحة بعد أسابيع من حادثة اقتحام مسجدي (كرايستشيرش) التي نفذها الأسترالي برينتون تارانت في حين لا يزال أمام حاملي الأسلحة مهلة حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليم أسلحتهم.

ونظمت الحكومة حملات لإعادة شراء الأسلحة حيث دفعت حتى الآن 4ر22 مليون دولار نيوزيلندي (43ر14 مليون دولار أمريكي) من إجمالي 168 مليون دولار خصصتها ضمن برنامج إعادة شراء الأسلحة.

يذكر أن تارانت قام في 15 مارس الماضي بإطلاق النار على المصلين في مسجدي (النور) و(لينوود) في (كرايستشيرش) باستخدام بنادق شبه أوتوماتيكية عسكرية ما أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة عشرات آخرين.