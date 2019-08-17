أرامكو: حريق محدود في أحد مرافق معمل حقل شيبة

قالت صحيفة “عكاظ” ان فرق الاستجابة في أرامكو السعودية على حريق محدود، وقع صباح اليوم (السبت)، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

وتؤكد الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.