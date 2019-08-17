‏اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليوم السبت عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واوضح المصدر أن هذا العمل الذي يستهدف امن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقه وامدادات الطاقة العالمية يتطلب جهدا عالميا لوقفه بما يجنب المنطقه ازمات وصراعات ومزيدا من التوتر.

‏وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أعلن في وقت سابق اليوم تعرض حقل (الشيبة) البترولي الواقع جنوب شرقي المملكة لاعتداء بطائرات مسيرة بدون طيار مفخخة مخلفا أضرارا محدودة.