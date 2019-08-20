اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الثلاثاء أن الكويتيين جاؤوا بالمرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات فيها في يوليو الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 219 عقارا في يوليو الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشرائهم 734 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 464 عقارا ثم السعوديون رابعا بعدد 218 عقارا والروس بعدد 215 عقارا.

وأشارت المؤسسة الى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا في يوليو الماضي بلغ 4192 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 7ر46 في المئة مقارنة مع ذات الشهر في 2018.

وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يوليو الماضي اذ بلغ عدد العقارات المباعة 1903 عقارات تلتها مدينة أنطاليا بعدد 764 ثم مدينة أنقرة ب 249 ثم مدينة بورصة ب 217 ومدينة يالاوا ب 177 عقارا.

وذكرت المؤسسة ان مبيعات العقار للأجانب في تركيا سجلت رقما قياسيا في النصف الأول من العام الحالي اذ بلغ عدد العقارات المباعة 19952 عقارا مسجلة زيادة بنسبة 9ر68 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت 11816 عقارا.