مؤسس هواوي: لن أقدم تنازلات لترمب ولو كان الثمن ابنتي!

قال مؤسس هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، إنه لا يتوقع إلغاء القيود الأميركية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها.

وصرح رين تشينغ، الثلاثاء، بأنه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأميركية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في حرب التعريفة الجمركية، حتى إذا كان ذلك يعني مواجهة ابنته لصراع قانوني أطول أمدا، وهي الآن قيد الإقامة الجبرية في كندا في تهم جنائية وجهتها لها محكمة أميركية.

وتوقع رين، في مقابلة مع اسوشيتد برس، استمرار القيود الأميركية على مبيعات التكنولوجيا لدى هواوي رغم إعلان الاثنين بمد المهلة 90 يوما أخرى.

وأضاف أنه لا أحد في واشنطن سيخاطر بالوقوف في صف شركته.