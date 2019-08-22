رئيس وزراء السودان الجديد يتعهد بتحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية

أدى الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك يوم الأربعاء اليمين رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان وتعهد بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية.

رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الاربعاء. تصوير: محمد نورالدين عبدالله – رويترز

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم بعد أدائه اليمين إن شعار الثورة الأثير ”حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية“.

جاء تعيين حمدوك بعد أن أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي سيدير المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.