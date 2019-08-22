أزاحت ايران اليوم الخميس الستار عن منظومة دفاع جوي مصنعة محليا اطلق عليها اسم (باور 373) برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني.

ونقلت وكالة انباء (فارس) الايرانية عن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي قوله في تصريح صحفي انه “يمكن استخدام هذه المنظومة الصاروخية ضد العديد من الاهداف الجوية وفي ارتفاعات عالية”.

واعتبر حاتمي هذه المنظومة الصاروخية “أهم مشروع وطني للدفاع الصاروخي الجوي حيث بدأ تصنيعها قبل عدة اعوام”.

وتتميز المنظومة بالقدرة على تدمير الاهداف حتى ارتفاع 37 كيلومترا وبمدى يبلغ 300 كيلومتر وهي قادرة على اعتراض وتدمير مختلف انواع الاهداف الجوية.

وتقول ايران ان منظومة (باور 373) الصاروخية للدفاع الجوي المصنعة داخل البلاد مماثلة لمنظومة صواريخ (اس 300) الروسية.