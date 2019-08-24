ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا-1” تغير وجهتها إلى ميناء مرسين التركي

غيرت ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا-1″، التي كانت تسمى في السابق “غريس-1″، وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية يوم الأحد الماضي، بعد أن رفضت طلبا أمريكيا بالاستمرار في احتجازها.

وكانت الناقلة قد تم احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا في الرابع من يوليو الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط إيراني إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران من جانب الاتحاد الأوروبي.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى من التعاون مع ناقلة النفط.

المصدر: وكالات