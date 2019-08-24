قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إنها قامت باتخاذ تدابير احترازية في سحب عينات بعض من القناني البلاستيكية من الأسواق وأحالتها إلى مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للصناعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الصحية الكويتية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت انها “قامت بالتحفظ المؤقت على بعض القناني البلاستيكية التي تحمل علامة (pc7) و(pc6) لحين ورود النتائج”.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية على الأسواق واتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف يبيع هذه الأنواع من القناني البلاستيكية او اي مواد تضر بصحة المستهلكين”.

ودعت المستهلكين للابلاغ عن أي مخالفة تواجههم لاسيما في هذا الإطار مع موسم شراء احتياجات طلبة المدارس على الخط الساخن 135 او تطبيق الوزارة الالكتروني او حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.