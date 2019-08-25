وزير الصحة : لجنة تحقيق محايدة بوفاة طفل في الفحيحيل التخصصي

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح تشكيل محايدة للتحقيق بملابسات وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي.

وقال الدكتور باسل الصباح في تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الأحد إنه “تم تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية طب الأسنان بجامعة الكويت للتحقيق في ملابسات وفاة الطفل الرشيدي” مشددا على أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وأضاف أنه “تم التنسيق مع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح لمنع الطبيب المزمع تسببه في هذه الحادثة من السفر وتم إيقافه عن العمل إلى حين الانتهاء من نتائج التحقيق”.

وأكد أن صحة المرضى “خط أحمر ولا تهاون فيها وسنعاقب أي طبيب يثبت إهماله” لافتا إلى أن وزارة الصحة مستمرة في اتخاذ كل التدابير التي من شأنها المحافظة على حياة المرضى واستمرار الخدمات الطبية بأعلى صور الكفاءة والجودة.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة في حال ثبوت أي إهمال طبي تسبب بوفاة الطفل الرشيدي معربا عن تعازيه لأهل الطفل الفقيد.

يذكر أن حادثة وفاة الطفل الرشيدي وقعت قبل عدة أيام في عيادة الأسنان بمركز الفحيحيل التخصصي إثر إبرة تخدير حيث كان يعالجل بقسم الأسنان.