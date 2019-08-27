اصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة وتحديث إجراءات سلامة المرضى بالتخدير في التدخلات الجراحية والأسنان.

وأوضحت (الصحة) في بيان صحفي أنه يناط باللجنة مراجعة إجراءات وسياسات التخدير الموضعي والعام للمرضى في المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات ومتابعة المستجدات العالمية في مجال التخدير والأدوية ذات الصلة والتفاعلات والتأثيرات الناتجة عنها وضوابط استخدامها والمحاذير المتعلقة باستخدامها.

وقالت انه من مهام اللجنة اقتراح سياسات عمل محدثة للرعاية التخديرية قبل اجراء التداخلات بالتخصصات المختلفة ووضع آليه للمتابعة والتدقيق الطبي باستخدام المؤشرات العلمية لمتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ضمن برتوكولات البيئة الصحية والتواصل مع المراكز والمنظمات ذات الصلة للاستفادة من تقاريرها وتوصياتها.

وذكرت أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها على أن يرفع رئيس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون الفنية تقريرا بما تنتهي اليه من نتائج وتوصيات للوزير لاعتمادها.

وأفادت بأن اللجنة تضم رئيس مجلس أقسام التخدير ورئيس كلية التخدير بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية ومدير إدارة الجودة والاعتماد ومدير إدارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية ومدير إدارة طب الاسنان وكبير اختصاصي قانون يرشحه الوكيل المساعد للشؤون القانونية.

وكان وزير الصحة أصدر العام الماضي القرار 247 الذي يمنع اي تدخل جراحي أو أي إجراء طبي يحتاج الى بنج أو مخدر موضعي الا بعد أخذ إقرار من المريض أو وليه حسب القانون ومعرفة التاريخ المرضي والأدوية التي يتناولها المريض وشرح المضاعفات المحتملة وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف.