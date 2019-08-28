وزير الصحة: إتخذنا إجراءات تجاه حادثة وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي

أكد معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حرص الوزارة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية في البلاد جاء ذلك التصريح خلال زيارته مركز الفحيحيل التخصصي حيث قال إن هذه الزيارات تأتي لتلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها، وأن مثل هذه الزيارات الميدانية تعطي صورة أوضح وأشمل عن الواقع الصحي ومستوى الخدمات المقدمة والاحتياجات الفعلية للمواطنين، ومواقع العمل، وهذه الزيارة تأتي بهذا السياق وهو التأكد من سلامة سير العمل في المركز والاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبين معالي وزير الصحة اجراءات الوزارة تجاه حادث وفاة الطفل عبدالعزير الرشيدي رحمه الله، بعد ابرة البنج في عيادة الاسنان، حيث أفاد معالي الوزير أن هذه الإجراءات تتلخص بالآتي: # وقف الطبيب عن العمل ومنعه من السفر احترازيا.

تشكيل لجنة تحقيق محايده لمعرفة أسباب الوفاة. # بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لمراجعة وتحديث إجراءات سلامة المرضى بالتخدير في حالات التدخل الجراحي والأسنان برئاسة – الوكيل المساعد للشئون الفنية لتعمل عل مراجعة إجراءات وسياسات التخدير الموضعي والعام للمرضى في المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات.

ومتابعة المستجدات العالمية في مجال التخدير والأدوية ذات الصلة، ومعرفة التفاعلات والتأثيرات الناتجة عنها وضوابط استخدامها والمحاذير المتعلقة باستخدامها، كما تقوم اللجنة باقتراح سياسات عمل للرعاية التخديرية قبل اجراء التداخلات بالتخصصات المختلفة.

ووضع آليه للمتابعة والتدقيق الطبي Auditing.

باستخدام المؤشرات العلمية Indicators لمتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ضمن برتوكولات البيئة الصحية والتواصل مع المراكز العالمية المتخصصة والمنظمات ذات الصلة للاستفادة من تقاريرها وتوصياتها في هذا الشأن.

وشدد معالي الوزير على أن من أهم الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل، ووجوب الاستمرار بتنفيذها، هو ضرورة أخذ الدورات في الانعاش القلبي والرئوي لجميع العاملين في وزارة الصحة من كوادر طبية وفنية وتمريضية لرفع جودة الخدمات الصحية في البلاد. رافق معالي وزير الصحة في جولته كل من وكيل وزار الصحة د.مصطفى رضا، و وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون طب الاسنان د.يوسف الدويري ومدير منطقة الاحمدي الصحية د.أحمد الشطي.

وبعد الجولة قام معالي وزير الصحة بالاجتماع مع الفريق الطبي والفني والإداري والهيئة التمريضية، وأبدى معالي وزير الصحة بعض الملاحظات في المركز وأمر بتنفيذها خلال أسبوع وذلك لتطوير المنظمومة الصحية ورفع الكفاءات للكوادر الطبية والفنية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين .

واستمع الوزير لبعض شكاوى ومقترحات المواطنين والمراجعين، وأبدى تجاوبا معها، وأكد أن رفع جودة الخدمات الصحية وتطويرها للمواطن هي أولى أولويات الحكومة ممثلة بوزارة الصحة.