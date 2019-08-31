خرج عشرات الآلاف من البريطانيين اليوم السبت في مسيرات عمت مختلف مدن المملكة المتحدة احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وتجمع المتظاهرون في ساحات مدن (بلفاست) في ايرلندا الشمالية و(غلاسكو) الاسكتلندية والعاصمة لندن ومدن انجليزية رئيسة مثل (يورك) و(بورنموث) و(مانشستر) و(ليفربول) الى جانب (هل) و(اكسفورد) و(كامبريدج) و(نوتينغهام) وغيرها.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات متشابهة تندد بقرار تعليق البرلمان وتدعو لابطال ما وصفوه بالعمل غير الديمقراطي الذي يضر بالتقاليد الدستورية في المملكة المتحدة.

وشهدت العاصمة لندن احد اكبر التجمعات اليوم السبت عندما وقف المئات من المتظاهرين خارج مبنى رئاسة الوزراء في شارع (داونينغ ستريت) رافعين شعارات تدعو للتصدي لسياسة جونسون.

على صعيد متصل حذر زعيم حزب العمال جيريمي كوربين أثناء مشاركته في مظاهرة مدينة (غلاسكو) من ان الاسبوع القادم سيكون الفرصة الأخيرة امام نواب البرلمان للقيام بتحرك يبطل قرار رئيس الوزراء.

وقال كوربين “لا يمكن السماح لبوريس جونسون باغلاق البرلمان وتكميم افواه ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا”.

ووافقت ملكة المملكة المتحدة الملكة إليزابيث الثانية الاربعاء الماضي على طلب جونسون تعليق البرلمان بين التاسع من سبتمبر و 14 اكتوبر بعد ان ابلغها بأن الحكومة سوف تقدم مشاريع قوانين مهمة تتعلق بالتعليم والاقتصاد والجرائم.

لكن احزاب المعارضة اعتبرت تعليق البرلمان خمسة أسابيع كاملة مجرد “التفاف مفضوح من جانب رئيس الوزراء لمنع النواب من تمرير تشريعات تجبره على عدم السماح بخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) دون اتفاق”.

ويصر جونسون على خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الاوروبي بنهاية اكتوبر المقبل سواء تم ذلك باتفاق او بدونه.

ومن المقرر ان يعود نواب البرلمان من العطلة الصيفية السنوية يوم الثلاثاء المقبل وكانوا يعتزمون طرح مبادرات لمنع “خروج دون اتفاق” غير ان تعليق البرلمان خمسة أسابيع كاملة لا يتيح الوقت اللازم لذلك.