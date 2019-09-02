قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية اليوم الاثنين تعليق رخصة عمل قناة (الحرة) الممولة أمريكيا في العراق مدة ثلاثة أشهر اثر اتهامها بالإساءة للمؤسسة الدينية العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان ان القناة عرضت في ال31 من اغسطس الماضي تقريرا عن حالات فساد مالي في المؤسسة الدينية تسبب بردود افعال غاضبة لدى الشارع العراقي.

واوضحت الهيئة ان التقرير تعرض لجهة “تحظى بتقدير واحترام كبيرين” من الشعب العراقي وانه “لم يكن مهنيا خرق العديد من مواد لائحة قاعد البث الاعلامي في العراق”.

واشارت الى ان الهيئة قررت تعليق رخصة عمل مكاتب قناة (الحرة) “لحين اعادة تصويب موقفها وبث اعتذار رسمي” من مكتب ادارة القناة في العراق لما تسبب به البرنامج من “ازدراء واساءة” لما وصفه برموز وشخصيات المؤسسات الدينية.

وتوعدت الهيئة بعقوبات أكثر شدة في حال “تكرار الإساءة” وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة اخرى.

وكانت (الحرة) قد بثت في ال31 من اغسطس الماضي تقريرا استقصائيا بعنوان (اقانيم الفساد المقدس في العراق) تحدثت فيه عن “شبهات فساد مالي” في المرجعيتين الدينية السنية والشيعية.