روحاني: سنرفض أي عرض بإجراء محادثات مع واشنطن

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران يوم 14 أغسطس آب 2019. صورة حصلت عليها رويترز من الموقع الرسمي للرئيس الإيراني. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إن رد بلاده على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة سيكون دائما الرفض.

وقال روحاني في جلسة برلمانية بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة ”لم يُتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وكانت هناك عروض كثيرة بإجراء محادثات لكن ردنا سيكون دائما الرفض“.

وأضاف ”إذا رفعت أمريكا كل العقوبات، يمكننا كما حدث من قبل أن ننضم إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران وأطراف اتفاق 2015“، مشيرا إلى الاتفاق النووي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض الاجتماع مع زعماء إيران وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة لإنهاء المواجهة بين البلدين، على الرغم من ممارسته ”أقصى ضغط“ عليها.

والشهر الماضي قال روحاني إن إيران لن تجري محادثات مع واشنطن قبل أن ترفع كل العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.