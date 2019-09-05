“الدفاع”: غير صحيح تشكيل “لواء من العسكريين الكويتيين”

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش ما تم تداوله حول وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش من العسكريين الكويتيين.

وجاء في بيانها: تود رئاسة الأركان العامة للجيش أن توضح بأن مايتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي عن “وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم وذلك بغرض الإستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة “بأن مثل هذا الخبر عار عن الصحة ولا وجود لأي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء.

وتؤكد رئاسة الأركان بأن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة، وأن الإلتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات، وأن ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة الكويت وتحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

ورئاسة الأركان تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار، والتي تعمل على ترويج مثل هذه الشائعات بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش.

كما تهيب رئاسة الأركان بمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار مجهولة المصدر والغير رسمية، وتؤكد بأن أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، للإجابة والتوضيح والإستفسار عن أية معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية.