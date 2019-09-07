يدشن 87111 طالبا وطالبة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية الكويتية يوم غد الأحد العام الدراسي الجديد (2019-2020).

وذكرت إحصائية صادرة عن وزارة التربية أن هناك 31558 طالبا وطالبة التحقوا ب196 روضة في مختلف المناطق التعليمية في حين بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة الابتدائية نحو 148866 طالبا وطالبة منهم 126362 من الكويتيين.

وأوضحت أن عدد طلاب المرحلة المتوسطة بلغ 126056 طالبا وطالبة ونحو 81491 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية في حين بلغ عدد الملتحقين بالمعهد الديني (المرحلة المتوسطة) 1019 و(الثانوية) 1138.

وأشارت إلى أن عدد طلبة رياض الاطفال في مدارس التعليم الخاص بلغ 1790 طالبا وطالبة بينما بلغ عدد طلبة المرحلة الابتدائية 32182.

وكانت وزارة التربية أعلنت أن 72045 معلما ومعلمة يمثل العنصر الوطني ما نسبته 5ر67 في المئة منهم دشنوا العام الدراسي الجديد الأحد الماضي من خلال مباشرتهم أعمالهم في 853 مدرسة بمختلف المراحل التعلمية.

وشهد هذا العام افتتاح 20 مدرسة جديدة تم تشغليها وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية بنجاح بواقع 4 رياض أطفال و6 مدارس للمرحلة الابتدائية و3 للمتوسطة و7 للثانوية.

وتضمنت الاستعدادات لهذا العام استقطاب جميع العناصر الوطنية من مخرجات كليات اعداد المعلم في مختلف التخصصات واكثر من 700 معلم من ذوي الكفاء في حين عقدت دورات تدريبية لللمعلمين الجدد لإكسابهم أساسيات العمل الإداري وكيفية التعامل مع الطلبة وطرق التدريس والمنهج والوسائل التدريسية والتعليمية.

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في وقت سابق من اليوم إن انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي مقرونة بتحقيق غايات تنموية غير مسبوقة عبر تدشين مشاريع انشائية واستراتيجية تضمنتها خطة التنمية في ركيزة رأس المال البشري الإبداعي الامر الذي يعد نقلة نوعية في ملف تطوير التعليم.

وأوضح الوزير العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النهوض بالتعليم يعد العصب الرئيس نحو تحقيق غايات التنمية وخططها الطموحة مشيرا إلى أن جهود وزارتي التربية والتعليم العالي تصب في اتجاه تحقيق التنمية البشرية وربط المشاريع التعليمية بتحقيق رؤية الكويت 2035.