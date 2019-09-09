وجه مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الإثنين برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح جهات حكومية عدة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض للحوادث الناجمة عن الأمطار والسيول مستقبلا.

وقد أحيط مجلس الوزراء علما خلال الاجتماع الذي عقد في قصر السيف بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الفني المقدم من اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول لتوجيه مجارير السيول في المنطقة الجنوبية بالمدن السكنية (صباح الأحمد والوفرة والخيران).

واطلع المجلس على عرض مرئي قدمته وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان وأعضاء اللجنة بشأن الحلول العاجلة للاستعداد لموسم الأمطار القادم والدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية.

وفي هذا الصدد كلف (مجلس الوزراء) وزارة الأشغال العامة باستمرار التنسيق مع كل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا الموضوع.