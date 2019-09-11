أعلن وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتن اليوم الاربعاء تخفيض تأشيرة الحج إلى 300 ريال ما يعادل( 80 دولار امريكي) وإلغاء رسوم تكرار العمرة والزيارة للمملكة العربية السعودية والبالغة 2000 ريال مايعادل (530 دولار).

وقال بنتن في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية ان المرسوم الملكي بإلغاء تكرار الرسوم يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030 في ظل منظومة الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

واوضح انه تم اعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والعمرة والمرور على ان تصبح تأشيرة الحج والزيارة بغرض العمرة والسياحة والاعمال والعمل وزيارة الاقارب برسم 300 ريال ( ما يعادل 80 دولار).

وكانت السعودية فرضت في عام 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة وكذلك تأشيرة الزيارة للسياحة او العمل.