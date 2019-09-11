رفعت اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الأربعاء توصية إلى مجلس الإدارة توصية بإقالة مدرب منتخب الكويت الكرواتي روميو جوزاك من منصبه.

وقال الاتحاد في بيان صحفي إن اللجنة أوصت أيضا في اجتماعها الطارئ برئاسة رئيس اللجنة خالد الشمري بإقالة الفريق الكرواتي المعاون للمدرب جوزاك.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أحمد عجب وأعضاء اللجنة صالح العصفور والدكتور حامد الشيباني والدكتور أحمد عبدالحميد وعبدالعزيز حمادة.

وكان (أزرق القدم) خسر يوم أمس الثلاثاء أمام نظيره الأسترالي في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023) بنتيجة (0-3).