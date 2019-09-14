سفارة الكويت باسبانيا تدعو الكويتيين لتوخي الحذر من العواصف والفيضانات

اهابت سفارة الكويت لدى مملكة اسبانيا بالمواطنين المتواجدين في مدينتي (اليكانتي) و(فالنسيا) ضرورة توخي الحيطه والحذر من جراء العواصف والامطار والفيضانات التي ضربت كلتا المدينتين وادت الى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وناشدت السفارة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة المواطنين المتواجدين في هاتين المدينتين ضرورة اتباع تعليمات السلطات الاسبانيه المعنية والتواصل مع السفارة في حالة الحاجه الى اي المساعده على هاتف الطوارئ : 656665555 34+ وكانت وزارة الداخلية الاسبانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ان خمسة اشخاص قتلوا فيما أصيب عدد كبير بجروح متفاوتة في العاصفة التي ضربت شرقي إسبانيا متسببة في أضرار مادية جسيمة موضحة أنه تم اخلاء 3500 شخص من المناطق المتضررة حرصا على حياتهم.